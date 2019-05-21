Рангник считает, что Вернеру следует покинуть "Лейпциг"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал возможный трансфер нападающего Тимо Вернера.

– Наша позиция заключается в том, что если Вернер не продлит контракт, ему следует сменить клуб, – приводит слова Рангника Sport1.

Куда он уйдет? Вернер должен сначала договориться с другим клубом, и этот клуб должен связаться с нами, но этого все еще не произошло.

Контракт форварда с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему немцу со стороны "Баварии" и "Ливерпуля".

В сезоне 2018/19 на счету Тимо Вернера 36 матчей во всех турнирах, 19 голов и 11 результативных передач.