Президент «Айнтрахта»: «Авантюра Ребича с уходом в «Милан» провалилась»

Президент «Айнтрахта» Вольфганг Штубинг заявил, что нападающий Анте Ребич испугался конкуренции в немецком клубе и посчитал, что в «Милане» ему будет проще, сообщает Bundesliga News.

25-летний форвард сборной Хорватии перешел из «Айнтрахта» и подписал контракт на два сезона. В обратном направлении проследовал 23-летний нападающий Андре Силва.

— Даже не знаю, как прокомментировать ситуацию с Ребичем, — сказал Штубинг. — В «Айнтрахте» он не захотел быть одним из трех нападающих, и, настаивая на возвращении в Италию, наверное, думал, что в «Милане» легко станет основным. А теперь он оказался вне игры. Это была его авантюра, и она провалилась.

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