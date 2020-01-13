Полузащитник «Ливерпуля» Филлипс останется в аренде в «Штутгарте»

Полузащитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс останется в аренде в «Штутгарте». 22-летний англичанин проведет в Германии и вторую половину сезона, сообщает официальный сайт «красных».

Nathaniel Phillips has returned to Stuttgart on loan until the end of the season.



Good luck, Nat! ?https://t.co/I25Nl434jx — Liverpool FC (@LFC) January 13, 2020

Филлипс перешел в «Штутгарт» летом 2019-го. За полгода он провел в Германии 11 матчей.