Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Полузащитник «Ливерпуля» Филлипс останется в аренде в «Штутгарте»

12:20
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Натаниэл Филлипс останется в аренде в «Штутгарте». 22-летний англичанин проведет в Германии и вторую половину сезона, сообщает официальный сайт «красных».

Филлипс перешел в «Штутгарт» летом 2019-го. За полгода он провел в Германии 11 матчей.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир