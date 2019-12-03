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Полузащитник Крамер продлил контракт с «Боруссией» из Менхегладбаха

14:11
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Полузащитник Кристоф Крамер продлил контракт с «Боруссией» из Менхегладбаха. Новое соглашение 28-летнего немца рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

«Боруссия» приобрела Крамера у «Байера» в 2015 году за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 171 матч, в которых забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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