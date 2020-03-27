Полуфиналы Кубка Германии перенесены из-за коронавируса

Полуфинальные матчи Кубка Германии перенесены из-за пандемии коронавируса?, информирует сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Встречи между «Баварией» и франкфуртским «Айнтрахтом», а также «Байером» и «Саарбрюккеном» должны были пройти 21 и 22 апреля.

Кроме того, президиум Немецкой футбольной лиги (DFL) рекомендовал продлить паузу в чемпионате Германии и второй бундеслиге как минимум до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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