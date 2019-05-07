Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски поздравил родной "Кельн" с возвращением в первую бундеслигу. Клуб обеспечил себе первое место во второй бундеслиге за два тура до конца сезона.

"Мой город. Мой клуб. Расстояние 9227 километров, но "Кельн" всегда в моем сердце. Всегда слежу за тем, что происходит у меня на родине, я верил в выход. Вчера/сегодня - клуб в первой бундеслиге!" - написал Подольски в Твиттере.

Подольски - воспитанник "Кельна", начал в нем профессиональную карьеру и выступал с 2003 по 2006 и с 2009 по 2012 год. С 2017 года он защищает цвета японского "Виссел Кобе".