Подольски - о позиции Лева по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу: "Не могу понять их реакцию. Это решение тренера, они должны уважать его"

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски высказался по поводу решения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в национальную команду игроков мюнхенского клуба Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса. По его словам, он не понимает реакцию футболистов.

- Решение Йоахима Лева? Им нужно принять его, - приводит Die Welt слова Подольски. - Конечно, я понимаю эту суматоху, когда речь идет о трех чемпионах мира, у которых была великолепная карьера в национальной сборной и в "Баварии", но я не могу понять их реакцию. Это решение тренера, они должны уважать его.

Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. "Бавария" относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Джерома перед национальной сборной и немецким футболом, – говорится в заявлении.

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