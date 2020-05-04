«Падерборн» и «Лейпциг» готовы начать командные тренировки. Бундеслига возобновится 23 мая?

Первыми командами бундеслиги, которые заявили о готовности перейти от занятий в группах к командным тренировкам, стали «Падерборн» и «Лейпциг», сообщили «СЭ» коллеги из Kicker. Аутсайдер чемпионата Германии даже объявил, что такая тренировка под руководством главного тренера Штеффена Баумгарта может состояться уже сегодня.

Оба этих клуба успешно прошли два этапа тестирования на COVID-19: все результаты отрицательные. Всего же в 36 клубах первой и второй бундеслиг взяты 1724 анализа — у футболистов, тренеров, врачей и администраторов. У 10 человек они оказались положительными.

Власти Германии пока не дали добро на возобновление футбольных соревнований. Ясность может наступить 6 мая, когда канцлер Ангела Меркель обсудит ситуацию в стране с кабинетом министров и главами федеральных земель. Есть вероятность, что матчи чемпионата разрешат начать 23 или 30 мая. (Александр Бобров)