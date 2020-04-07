«Мигрантов в Германии опасаются не меньше коронавируса»

Экс-нападающий сборной СССР, олимпийский чемпион-1988 Юрий Савичев в интервью «СЭ» рассказал об обстановке в Германии, где он живет.

— Юрий Никифоров рассказал, что в Испании в этом плане остановка пока ужасающая. Как у вас?

— В Германии, к счастью, еще такого нет. Но поговаривают, к концу апреля возможна вторая волна прихода вируса. А сейчас открыты все кафе и рестораны. Маски, лекарства и дезинфицирующие средства можно купить практически в каждой аптеке. Бум со сметанием туалетной бумаги тоже миновал. Карантин правительство пока не вводит, хотя людей просят стараться без нужды не выходить из дома. Шашлыков в парках никто не жарит — немцы народ дисциплинированный.

— А как ведут себя мигранты?

— Вот их народ действительно опасается не меньше, чем самого вируса. Но от Гамбурга они далековато. А вот в Баварии, говорят, с этим хуже всего. (Александр Львов)

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В Германии 106 739 случаев заражения, 1942 человек умерли, выздоровело — 36 081.