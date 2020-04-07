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Юрий Савичев: «Дзюба не затерялся бы в ведущих клубах Германии»

7 апреля 2020, 23:50
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Экс-нападающий сборной СССР, олимпийский чемпион-1988 Юрий Савичев, который живет в Германии, в интервью «СЭ» сравнил нападающих «Зенита» и «Баварии» Артема Дзюбу и Роберта Левандовски.

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— Сейчас Дортмунд второй и рвется догнать лидирующую «Баварию», до которой четыре очка. Получится?

— Хотелось бы. Но там есть Левандовски, который уже забил 25 мячей. Это форвард без недостатков. «Бавария» с ним и без него — две разные команды.

— Как «Зенит» без Дзюбы?

— Я не стал бы сравнивать Артема с лидером «Баварии». Он все-таки больше командный игрок, который во многом зависит от партнеров. Хотя и в клубе, и в сборной тащит за собой остальных, заряжает их страстью.

— В бундеслиге Дзюба потянул бы?

— С его манерой игры, умением вести силовую борьбу и способностью выигрывать второй этаж, думаю, Артем точно не затерялся бы даже в ведущих клубах. (Александр Львов)

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