Однокурсник Тедеско: «Он всегда сидел за последней партой и редко дискутировал»

Патрик Вайзер, однокурсник Доменико Тедеско по академии Ханнеса Вайсвайлера, поделился своими воспоминаниями о нынешнем тренере «Спартака».

— В 2015 году Тедеско и Нагельсманн вместе поступили в академию Вайсвайлера, — цитирует Вайзера Sueddeutsche Zeitung. — Мне сразу стало понятно, что они — безумно талантливые, но очень разные. Доменико всегда сидел за последней партой, редко дискутировал, все время что-то писал в блокнот.

Юлиан же эффектно приезжал на лекции на мотоцикле. Он всегда любил быть на виду, много шутил, спорил с преподавателями, а его устные ответы могли длиться по полчаса. Тогда я еще не понимал, почему на тактических разборах Наггельсман так подробно интересовался вариантами игры с тремя защитниками. Сегодня я смотрю матчи «Хоффенхайма» и «Лейпцига», и все встает на свои места.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. Под его руководством «горняки» заняли второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18. Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, подписав контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

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