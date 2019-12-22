Нюбель покинет «Шальке» в конце сезона
22 декабря 2019, 13:29
Голкипер «Шальке» Александр Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона, информирует пресс-служба гельзенкирхенцев.
Футболист проинформировал о своем решении руководство клуба. О новой команде игрока, в которой он продолжит карьеру, пока информации нет.
23-летний Нюбель в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шальке» в текущем сезоне, пропустил 20 мячей и пять раз отыграл «на ноль».
Entscheidung gefallen: Alexander #N?bel verl?sst den FC Schalke 04 zum Saisonende.— FC Schalke 04 (@s04) December 22, 2019
Alle Infos ?? https://t.co/HVzb7l3m0K#S04 pic.twitter.com/gfgDL6MMmM
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