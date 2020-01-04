Нюбель перестал быть капитаном «Шальке» после объявления о переходе в «Баварию»
4 января 2020, 17:16
Вратарь «Шальке» Александр Нюбель перестал быть капитаном команды, об этом сообщил главный тренер «Шальке» Давид Вагнер. Сегодня 4 января было официальном объявлено о его переходе в «Баварию» с 1 июля этого года.
— Мы решили, что Нюбель отдаст повязку, — цитирует пресс-служба клуба Вагнера. — Мы решили, что так будет лучше для команды, взвесив все плюсы и минусы. Нюбель продолжит оставаться частью нашего коллектива. С нашей стороны, мы сделали все, чтобы уговорить его остаться, но не вышло.
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