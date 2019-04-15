Нойер пропустит две недели из-за травмы

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1) и пропустит 14 дней, информирует официальный сайт мюнхенцев.

Пресс-служба клуба также сообщает, что защитник Матс Хуммельс испытывает проблемы с бедром. 30-летний немец некоторое время не будет тренироваться с "Баварией".

"Бавария" после этой встречи набрала 67 очков и вернулась на первое место турнирной таблицы бундеслиги. "Фортуна", в активе которой 37 очков, занимает десятую строчку.

Все о чемпионате Германии – здесь