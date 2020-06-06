Нойер пропустил от 17-летнего игрока «Байера». Это самый молодой гол в истории бундеслиги

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц поразил ворота «Баварии» в матче 30-го тура чемпионата Германии (2:4). Хавбеку 3 мая исполнилось 17 лет, таким образом, он стал самым молодым автором гола в истории бундеслиги.

Поразить ворота Мануэля Нойера Вирц смог в 17 лет 1 месяц и 3 дня. Предыдущий рекорд установил Нури Шахин, который отличился 25 ноября 2005 года в составе дортмундской «Боруссии» в возрасте 17 лет 2 месяцев 21 день.