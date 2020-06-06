Нойер об акции против расизма: «Мы толерантны, открыты миру и для этого не должно быть преград»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер после матча 30-го тура чемпионата Германии против «Байера» (4:2) высказался об акции против расизма.
Игроки «Баварии» вышли на матч в повязках с надписью «Жизни черных имеют значение». Клуб сделал это в знак солидарности с движением по борьбе с расизмом.
«Это послание идет от всех нас игроков, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — Мы толерантны, открыты миру и для этого не должно быть преград».
В США ранее из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда начались массовые протесты и беспорядки. Многие публичные люди, в том числе спортсмены, выразили свою солидарность с протестующими.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-bei-bayer-leverkusen