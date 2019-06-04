Нойер не планирует завершать карьеру

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о возможном завершении карьеры. В последние годы футболиста часто мучают травмы.

– Я люблю свою работу, – приводит Kicker слова Нойера. – Мне нравится играть в воротах. Я хотел бы играть так долго, как мне позволит мое тело. Я чувствую себя хорошо. Соответственно, буду продолжать играть.

Напомним, что голкипер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1). В сезоне 2017/2018 Нойер принял участие лишь в трех играх из-за перелома ноги, который он получил 18 сентября 2017 года на тренировке перед матчем с "Шальке".

Все о немецком футболе - здесь.