Нойер не намерен покидать «Баварию»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о ситуации со своим контрактом. Текущее соглашение рассчитано до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что чемпион мира недоволен трансфером Александра Нюбеля из «Шальке».

— У меня достаточно времени, чтобы поговорить с руководством, — цитирует Нойера Kicker. — Пока нет никаких сигналов, ничего, что мы могли бы объявить. Сосредоточены на завоевании титулов с «Баварией». Это наша цель. Не ставим личные вопросы на первый план.

Нойер играет в «Баварии» с лета 2011 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего голкипера 26 матчей во всех турнирах.