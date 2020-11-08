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Нойер назвал заслуженной победу над «Боруссией»

8 ноября 2020, 03:27
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команда была лучше «Боруссии» в матче 7-го тура чемпионата Германии (3:2). Также он добавил, что важную роль сыграл гол защитника Давида Алабы.

— Это заслуженная победа, особенно ввиду нашей игры во втором тайме, — цитирует пресс-служба клуба Нойера. — Мы были лучшей командой на поле. Мы все лучше и лучше контролировали игру. Гол Давида Алабы незадолго до перерыва был важен. Благодаря ему мы смогли спокойно перевести дух. Во втором тайме мы показали очень сильную игру.

Боруссия Д — Бавария

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund

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