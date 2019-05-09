Новый тренер "Шальке": "Я знаю силу, которую "Шальке" может развить"

Давид Вагнер, который возглавит "Шальке" в новом сезоне, прокомментировал свое назначение. Контракт 47-летнего специалиста с командой из Гельзенкирхена рассчитан до 30 июня 2022 года.

– По собственному опыту в качестве игрока я знаю силу, которую "Шальке" может развить, когда команда, клуб и болельщики тянут за ниточку, – приводит пресс-служба клуба слова Вагнера. – Снова погрузиться в этот мир и помочь изменить текущую ситуацию к лучшему это самая большая мотивация для меня, чтобы вернуться в Бундеслигу.

Напомним, что "Шальке" в январе уволил 33-летнего немецко-итальянского специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

До конца сезона обязанности тренера исполняет Хууб Стивенс. "Шальке" занимает 15-е место в чемпионате Германии, набрав 31 очко.

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