Нико Ковач: "Я не хочу говорить о Дортмунде"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач подвел итог победного матча 24-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (5:1).

– Не хочу говорить о Дортмунде. Думаю, что наша команда чувствует себя хорошо, – цитирует Goal Ковача. – "Бавария" выиграла 11 матчей из последних 12. И это то, чего я ожидаю. Я очень доволен игрой. Мы должны были забить еще один или два гола, это было возможно.

Все было немного иначе, чем в последней игре с Гладбахом (в первом круге "Бавария" проиграла со счетом 0:3. – Прим "СЭ"). Конечно, никто не хочет проигрывать, и тогда это было не совсем заслуженно.

Мы знаем, что в этом сезоне многое возможно, поэтому мы должны сохранять спокойствие. Мы просто должны делать все возможное, чтобы стать чемпионами.

"Бавария" после победы сравнялась по очкам с лидером – дортмундской "Боруссией", которая проиграла "Аугсбургу" (1:2), но уступает черно-желтым только по разнице мячей.​

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