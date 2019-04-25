Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после победы над "Вердером" в полуфинале Кубка Германии (3:2) отметил, что команда заслуженно вышла в финал. По его мнению, мюнхенцы были слишком пассивны, когда соперник забивал.

- Это была классная игра в исполнении обеих команд, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Если оценивать количество и качество моментов, то мы заслуженно проходим дальше. В первом тайме мы активно оборонялись на чужой половине поля, практически не подпуская бременцев к своим воротам. Во втором тайме, начиная с 60-й минуты, мы стали играть глубже и в итоге подпустили соперника. Мы этого не хотели. Я знал, что если "Вердер" забьет на глазах у родной публики, то затем может много чего случиться. При пропущенных голах мы были слишком пассивны.