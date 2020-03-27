«Наша непробиваемая стена». «Бавария» поздравила Нойера с днем рождения

«Бавария» поздравила с днем рождения голкипера команды Мануэля Нойера. Сегодня ему исполнилось 34 года.

— С днем рождения, Мануэль Нойер! Нашему капитану и непробиваемой Стене сегодня исполняется 34 года! — говорится в сообщении официальной группы «Баварии» Вконтакте.

До перехода в «Баварию» футболист выступал за «Шальке». Вместе с командой он выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.

В составе мюнхенского клуба вратарь семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок Германии и трижды — Суперкубок страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году. В 2007 году его признали лучшим вратарем бундеслиги, в 2011 и 2014 годах — лучшим футболистом Германии. Четырежды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.