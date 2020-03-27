Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Наша непробиваемая стена». «Бавария» поздравила Нойера с днем рождения

27 марта 2020, 11:07
Мануэль Нойер. Фото AS.
Мануэль Нойер. Фото AS.
Теги:

«Бавария» поздравила с днем рождения голкипера команды Мануэля Нойера. Сегодня ему исполнилось 34 года.

— С днем рождения, Мануэль Нойер! Нашему капитану и непробиваемой Стене сегодня исполняется 34 года! — говорится в сообщении официальной группы «Баварии» Вконтакте.

До перехода в «Баварию» футболист выступал за «Шальке». Вместе с командой он выиграл Кубок Германии и Кубок немецкой лиги.

В составе мюнхенского клуба вратарь семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза — Кубок Германии и трижды — Суперкубок страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира в 2014 году. В 2007 году его признали лучшим вратарем бундеслиги, в 2011 и 2014 годах — лучшим футболистом Германии. Четырежды признавался лучшим вратарем Европы по версии УЕФА.

Дополнительная информация:

https://vk.com/fcbayern

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир