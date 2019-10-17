Налду рассказал о самом ярком моменте с участием Тедеско

Экс-защитник «Шальке» Налду вспомнил самый яркий момент из работы с новым главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

— Лучший момент Тедеско в «Шальке»? 4:4 с «Боруссией» в Дортмунде, — приводит слова 37-летнего бразильца The Independent. — Придя в раздевалку при счете 0:4 он дал игрокам 5 минут переварить случившееся, после чего собрал их вокруг и высказал мотивирующую речь. Обычно в таких ситуациях тренер врывается в раздевалку и начинает орать матом на игроков, но не Тедеско.

Он реально был спокоен! Доменико обычным тоном сказал нам, что нужно забыть все то, что случилось в первом тайме. Он общался с нами спокойно, после чего внезапно ободряюще произнес: «Выходите и забивайте им 4 гола!». Он в это действительно верил и передал веру нам. Это был магический момент.

Тедеско работал в «Шальке» с июня 2017-го по март 2019-го. Под его руководством «горняки» заняли второе место в бундеслиге в сезоне-2017/18. Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября, подписав контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

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