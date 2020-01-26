Мюллер забил 100-й мяч на домашнем стадионе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметился голом в матче чемпионата Германии против «Шальке» (5:0). Этот гол стал для него 100-м на «Альянц Арене», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее отметку в 100 голов на домашнем стадионе «Баварии» преодолел только Роберт Левандовски. Польский форвард сделал это год назад и также в матче против «Шальке».

30-летний Томас Мюллер в текущем сезоне провел 27 матчей за «Баварию» и забил семь мячей при 14 голевых передачах.