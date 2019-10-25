Мюллер уйдет из «Баварии», если его положение в клубе не изменится

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер хочет покинуть клуб, если ситуация не изменится, информирует Bild. Игрок перестал считаться игроком основного состава.

Ранее президент клуба заявил, что находит статьи об игроке возмутительными, так как они практически вынуждают тренера поставить футболиста в старт. Данное высказывание Хенесса не понравилось Мюллеру.

Сообщается, что руководство может задуматься о трансфере, если получит достойное предложение.

30-летний немец всю карьеру провел в «Баварии» и забил 186 голов в 495 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона он забил гол и сделал 4 результативные передачи.

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