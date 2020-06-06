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Мюллер сделал 20 голевых передач в бундеслиге за сезон. Он повторил рекорд Де Брейне

6 июня 2020, 20:45
Томас Мюллер и Роберт Левандовски. Фото ФК "Бавария".
Томас Мюллер и Роберт Левандовски. Фото ФК "Бавария".
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й ассист за сезон в чемпионате Германии.

Как сообщает Opta, немецкий игрок повторил рекорд Кевина де Брейне. Бельгиец, выступая за «Вольфсбург» в сезоне-2014/15, также сделал 20 голевых передач.

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