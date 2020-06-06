Мюллер сделал 20 голевых передач в бундеслиге за сезон. Он повторил рекорд Де Брейне

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер записал в свой актив результативную передачу в матче 30-го тура бундеслиги против «Байера» (4:2). Для него это был 20-й ассист за сезон в чемпионате Германии.

20 — @esmuellert_ provides his 20th assist this #Bundesliga season and therefore equaling the record held by Kevin de Bruyne from the 2014-15 season. Silver-Platter. @FCBayernEN #B04FCB pic.twitter.com/udhpjDuoHg — OptaFranz (@OptaFranz) June 6, 2020

Как сообщает Opta, немецкий игрок повторил рекорд Кевина де Брейне. Бельгиец, выступая за «Вольфсбург» в сезоне-2014/15, также сделал 20 голевых передач.