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Мино Райола: «Не думаю, что Холанн покинет «Боруссию» летом»

20 марта 2020, 07:52
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Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна Мино Райола считает, что игрок не сменит команду летом. Норвежец зимой перебрался в стан дортмундцев из «Зальцбурга».

— Холанн будет играть в Дортмунде столько, сколько потребуется, — цитирует Marca Райолу. — Это правда, что он быстро растущий футболист. Хотя он не думал, что это было подходящее время, когда он покинул «Зальцбург». Однако не думаю, что он покинет Дортмунд этим летом.

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