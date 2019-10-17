Месут Езил: «Многие обсуждают болгар. Но почему меня никто не защитил от расизма в 2018-м году?»

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил эмоционально отреагировал на проблемы с расизмом в Германии.

— В Германии очень большие проблемы с расизмом, — заявил 31-летний игрок в интервью The Athletic. — Посмотрите, что произошло в Галле: там в результате антисемитского нападения погибли два человека. К сожалению, в этой стране расизм перестал быть исключительно проблемой правых движений. Теперь расизм и ксенофобия — обыденная часть жизни немецкого общества.

Сейчас многие обсуждают расизм болгар в отношении темнокожий англичан. Но почему-то весной 2018 года, когда меня оскорбляли после моей встречи с Эрдоганом, я вообще не почувствовал защиты. Меня обзывали не только болельщики, но и политики, и общественные деятели, но ни один человек из сборной Германии не пришел и не сказал: «Эй, хватит его оскорблять, он — один из нас!». По прошествии времени я убедился в том, что правильно ушел из сборной.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 годы, сыграл в 92 матчах и забив 23 гола. Он является чемпионом мира-2014.