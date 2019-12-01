Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Фрайбург» и вернулась в лидеры бундеслиги
«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла верх над «Фрайбургом» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 4:2. Это позволило команде Марко Розе вернуться на первое место бундеслиги.
На 1 очко от «Боруссии» отстает «Лейпциг», на 3 — «Шальке», на 4 — «Бавария».
«Фрайбург» идет шестым, в 6 очках от лидера таблицы.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
13-й тур
«Боруссия» М — «Фрайбург» — 4:2 (1:1)
Голы: Тюрам, 3 (1:0). Шмид, 6 (1:1). Эмболо, 46 (2:1). Херрманн, 51 (3:1). Хелер, 58 (3:2). Эмболо, 71 (4:2).
Нереализованный пенальти: Эмболо, 49 (мимо)
«Боруссия»: Зоммер, Янчке, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Закария, Бенеш (Крамер, 65), Нойхаус, Херрманн, Эмболо (Плеа, 84), Тюрам (Хофманн, 89).
«Фрайбург»: Флеккен, Гульде (Квон Чхан Хун, 73), Хайнц, Гюнтер, Кох, Шлоттербек (Шоллои, 56), Хефлер, Шмид (М.Франц, 90+1), Хаберер, Петерсен, Хелер.
Предупреждения: Хайнц, 30. Херрманн, 36. Бенеш, 40. Янчке, 57. Кох, 84.
Судья: Цвайер.
1 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/