«Майнц» в большинстве одержал волевую победу над «Айнтрахтом»

«Майнц» в 13-м туре чемпионата Германии одержал волевую победу над «Айнтрахтом» — 2:1. В составе хозяев отличились Карим Онисиво и Адам Солои. У гостей забил Мартин Хинтереггер. В конце первого тайма у них был удален Доминик Кор.

«Айнтрахт» потерпел третье поражение подряд. С 17 очками он занимает 10-е место в турнирной таблице. «Майнц» (15) — 12-й.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Майнц» — «Айнтрахт Ф» — 2:1 (0:1)

Голы: Хинтереггер, 33 (0:1). Онисиво, 50 (1:1). Солои, 69 (2:1).

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Ниакате, Сен Жюст (Брозински, 65), Латца (Солои, 57), Куэйсон (Максим, 90+2), Озтунали, Фернандес, Кунде, Боэтиус, Онисиво.

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Хинтереггер, Да Коста, Туре, Н`Дика, Роде (Гачинович, 74), Кор, Костич, Соу, Камада, Гонсалу Пасьенсия (Торро, 46).

Предупреждения: Хинтереггер, 14. Латца, 55. Торро, 89.

Удаление: Кор, 44.

Судья: Грефе (Германия).

2 декабря. Майнц. Стадион «Опель Арена».

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