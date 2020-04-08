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Марко Ройс считает, что Джейдону Санчо лучше остаться в «Боруссии Д»

15:29
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что его одноклубнику, англичанину Джейдону Санчо стоит остаться в немецкой команде, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

— Джейдон должен остаться в Дортмунде хотя бы еще на один-два года, — цитирует Bild Ройса. — На мой взгляд, для него прямо сейчас нет лучшего варианта, чем остаться. В таком случае он сможет сделать серьезный шаг вперед. Если он не уйдет, то продолжит расти вместе с «Боруссией» и становиться более совершенным футболистом.

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 117 миллионов евро.

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