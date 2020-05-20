Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от продления контракта с клубом до 2023 года.

— В течение нескольких недель после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса я не хотел принимать решение, потому что никто не знал, возобновится ли он, когда и как будет продолжаться футбол в бундеслиге, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — Для меня также было важно продолжать работать с нашим тренером по вратарю Тони Тапаловичем. Теперь, когда это решено, я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я чувствую себя очень комфортно и как дома. «Бавария» является и остается одним из лучших европейских футбольных клубов.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 38 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей.

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