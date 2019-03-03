Мануэль Нойер: "Бавария" должна приложить все силы, чтобы стать чемпионами"

Вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (5:1), передает официальный сайт мюнхенцев.

"Бавария" занимает второе место в бундеслиге с 54 очками. "Боруссия" с 43 баллами – 4-я.

– Мы хотели выполнить свое домашнее задание, плюс у нас были счеты после матча первого круга. Тогда мы проиграли дома 0:3. Мы хотели победить. В первые 20-30 минут все это видели. В первом тайме мы должны были забивать на один, два гола больше.

Мы полностью довольны счетом 5:1. С самых первых минут мы играли смело, хорошо распоряжались мячом и создавали моменты.

Однако мы еще не первые. В этом сезоне многое возможно. Мы должны оставаться спокойны и приложить все силы, чтобы стать чемпионами, – приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии" на официальном сайте клуба.

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