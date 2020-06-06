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Мануэль Нойер: «Баварии» понадобилось время, чтобы войти в игру»

6 июня 2020, 22:45
Мануэль Нойер. Фото AS.
Мануэль Нойер. Фото AS.
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями после матча 30-го тура чемпионата Германии против «Байера» (4:2).

«Менталитет команды сегодня принес нам победу, — цитирует Нойера официальный сайт «Баварии». — На девятой минуте матча мы пропускаем, уступаем 0:1, играя против хорошей команды. Но «Вольфсбург» победил здесь, поэтому и мы должны быть на это способны. Мы это продемонстрировали, мы были лучшей командой на поле. Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, а затем мы нанесли хладнокровные удары».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.

 

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/06/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-bei-bayer-leverkusen

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