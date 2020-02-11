Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Ман Сити» проведет медобследование травмированного голкипера Стеффена, арендованного в «Фортуну»

11 февраля 2020, 20:12
Теги:

Голкипер «Фортуны» Зак Стеффен пройдет медобследование в «Манчестер Сити» из-за травмы колена, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Американец принадлежит «Сити», в Германии он играет на правах аренды до конца сезона.

Также указано, что игрок пропустит ближайшие тренировки команды. 24-летний вратарь в текущем сезоне провел 18 матчей за «Фортуну» и пропустил 37 мячей, дважды отыграв «на ноль».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир