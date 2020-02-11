«Ман Сити» проведет медобследование травмированного голкипера Стеффена, арендованного в «Фортуну»

Голкипер «Фортуны» Зак Стеффен пройдет медобследование в «Манчестер Сити» из-за травмы колена, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Американец принадлежит «Сити», в Германии он играет на правах аренды до конца сезона.

Также указано, что игрок пропустит ближайшие тренировки команды. 24-летний вратарь в текущем сезоне провел 18 матчей за «Фортуну» и пропустил 37 мячей, дважды отыграв «на ноль».