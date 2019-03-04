Люсьен Фавр: "Санчо - очень талантливый игрок, у него огромный потенциал"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр - о полузащитнике команде Джейдоне Санчо.

- Джейдон Санчо очень, очень хороший игрок. Очень талантливый. Ему всего 18. Для такого возраста характерны взлеты и падения, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Он провел замечательную первую половину сезона. Он должен многому научиться, но, к счастью, у него огромный потенциал.

18-летний англичанин в текущем сезоне провел 32 матча за "Боруссию" и забил девять мячей при 14 голевых передачах.

Все о чемпионате Германии – здесь.