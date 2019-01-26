Люсьен Фавр: "Боруссии" было тяжело в первом тайме"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, его команде было трудно в первом тайме матча 19-го тура чемпионата Германии с "Ганновером". Он добавил, что дортмундцам было сложно создавать голевые моменты.

- Это был очень трудный первый тайм для нас, - приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - Нам было трудно создать голевые шансы. "Ганновер" играл хорошо, с большим мужеством. В перерыве мы сказали, что мы должны сделать счет 2:0 как можно скорее. После этого нам стало легче.

После этой игры в активе команды Люсьена Фавра стало 48 очков. "Боруссия" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, оторвавшись от ближайших конкурентов - "Боруссии" из Менхенгладбаха и "Баварии" (у каждой по 39 очков) - на 9 очков.

Все о чемпионате Германии - здесь