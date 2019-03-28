Люка Эрнандез – самый дорогой трансфер в истории "Баварии"

"Бавария" официально завершила трансфер защитника "Атлетико" и сборной Франции Люки Эрнандеза.

Стоимость перехода 23-летнего футболиста стала для "Баварии" рекордной в истории. За чемпиона мира немецкий клуб заплатил 80 миллионов евро.

По информации Transfermarkt, предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда мюнхенцы приобрели полузащитника "Лиона" Корантена Толиссо за 41,5 миллион евро.

Десять самых дорогих трансферов в истории "Баварии":

1. Люка Эрнандез ("Атлетико") – 80 миллионов евро,

2. Корантен Толиссо ("Лион") – 41,5,

3. Хави Мартинес ("Атлетик") – 40,0,

4. Артуро Видаль ("Ювентус") – 37,5,

5. Марио Гетце ("Боруссия" Д) – 37,0

6-8. Бенжамен Павар ("Штутгарт") – 35,0,

6-8. Матс Хуммельс ("Боруссия" Д) – 35,0,

6-8. Ренату Санчеш ("Бенфика") – 35,0,

9-10. Марио Гомес ("Штутгарт") – 30,0,

​9-10. Мануэль Нойер ("Шальке-04") – 30,0.

