«Локомотив» из Лейпцига продает билеты на несуществующий матч. Фанаты уже приобрели 110 тысяч штук

«Локомотив» из Лейпцига, выступающий в четвертом дивизионе, организовал продажу билетов на несуществующий матч, чтобы собрать средства для поддержки финансовой стабильности в условиях приостановки всех соревнований.

На данный момент уже приобретено более 110 тысяч билетов стоимостью 1 евро и вывели виртуальную игру на второе место по посещаемости в истории команды.

— Первая, вторая и третья лига живут на телевизионные деньги, — цитирует пресс-служба клуба спортивного директора клуба Вольфранга Вольфа. — Если сезон отменят, то в общей сложности клубы потеряют 800 миллионов евро, и некоторые клубы обанкротятся. Тогда, конечно, под вопросом окажется вся бундеслига. Лучше все-таки возобновить чемпионат без зрителей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.