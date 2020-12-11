«Лейпциг» согласовал трансфер Собослои
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает Sky Sports.
По информации источника, на прошлой неделе спортивный директор австрийского клуба Кристоф Фройнд согласовал сделку с немецкой командой. Официально о переходе 20-летнего венгра в «Лейпциг» будет объявлено до Рождества. Сообщается, что сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Собослаи провел за «Зальцбург» 19 матчей, на его счету 8 голов и 9 результативных передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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