«Лейпциг» обыграл «Фрайбург» и вышел на первое место в бундеслиге

В матче седьмого тура чемпионата Германии «Лейпциг» победил «Фрайбург» (3:0).

В составе победителей отличились Ибраима Конате, Марсель Забитцер и Анхелиньо. «Лейпциг» набрал 16 очков и вышел на первое место. По 15 очков у «Баварии» и дортмундской «Боруссии», которые сегодня сыграют друг с другом.

В других матчах «Унион» разгромил «Арминию» (5:0). Берлинский клуб набрал 12 очков и стал четвертым. Другой столичный клуб «Герта» уверенно победил «Аугсбург» (3:0). Матчи «Штутгарт» — «Айнтрахт» и «Майнц» — «Шальке» завершились с одинаковым счетом 2:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур

«Аугсбург» — «Герта» — 0:3 (0:1)

Голы: Кунья, 44 — с пенальти (0:1). Лукебакио, 51 (0:2). Пентек, 85 (0:3).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Удуокхай, Гумны, Йагу Амарал, Калиджури, Штробль (Оксфорд, 76), Грегорич (Финнбогасон, 60), Хан (Нидерлехнер, 60), Груэсо (Рихтер, 77), Варгас (Хедира, 76).

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята (Дардаи, 90+2), Платтенхардт, Штарк, Альдерете, Дарида (Левен, 88), Гендузи, Кордоба (Пентек, 46), Лукебакио (Нганкам, 88), Кунья (Леки, 90+2).

Предупреждения: Калиджури, 18. Гауэлеув, 38. Груэсо, 66.

Судья: Вилленборг.

7 ноября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Лейпциг» — «Фрайбург» — 3:0 (1:0)

Голы: Конате, 26 (1:0). Забитцер, 70 — с пенальти (2:0). Анхелиньо, 89 (3:0).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Мукьеле (Хенрикс, 46), Конате, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 82), Забитцер, Форсберг (Ольмо, 63), Нкунку (Хван Хи Чхан, 87), Айдара (Серлот, 63), Поульсен.

«Фрайбург»: Мюллер, Гульде (Квон Чхан Хун, 84), Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Шмид, 64), Линхарт, Хефлер (Чон У Ен, 75), Шоллои (Петерсен, 75), Сантамария (Грифо, 64), Темпельман, Хелер.

Предупреждения: Линхарт, 25. Орбан, 27. Гульде, 44. Хенрикс, 62. Темпельман, 90+1.

Судья: Цвайер.

7 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Унион» — «Арминия» — 5:0 (3:0)

Голы: Эндо, 3 (1:0). Андрих, 13 (2:0). Беккер, 45+2 (3:0). Крузе, 52 — с пенальти (4:0). Тойхерт, 89 (5:0).

«Унион»: Луте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Ленц, Гентнер (Грисбек, 73), Андрих, Эндо (Гогия, 20), Крузе (Тойхерт, 82), Похьянпало (Авонийи, 73), Беккер (Мацеевский, 83).

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Лаурсен, Пипер, Хартель (Ябо, 46), Майер (Кунце, 46), Притль, Суку (Зойферт, 46), Клос (Шипплок, 88), Доан (Кордова, 82).

Предупреждение: ван дер Хорн, 59.

Судья: Йелленбек (Германия).

7 ноября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Майнц» — «Шальке» — 2:2 (2:1)

Голы: Брозински, 6 — с пенальти (1:0). Ут, 36 (1:1). Матета, 45 — с пенальти (2:1). Сен Жюст, 82 — в свои ворота (2:2).

«Майнц»: Центнер, Брозински (Озтунали, 46), Ниакате, Сен Жюст, Килиан, Латца, Фернандес, Баррейро (Кунде, 79), Боэтиус (Куэйсон, 84), Матета (Чи Дон Вон, 79), Буркардт (Онисиво, 66).

«Шальке»: Реннов, Очипка, Настасич, Сане, Людевиг (Раман, 71), Озан Кабак (Ибишевич, 81), Маскарель, Шепф (Боздоган, 63), Харит (Скрцибски, 71), Ут, Гонсалу Пасьенсия.

Предупреждения: Озан Кабак, 45. Латца, 64.

Судья: Иттрих .

7 ноября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Штутгарт» — «Айнтрахт» — 2:2 (2:0)

Голы: Гонсалес, 17 — с пенальти (1:0). Кастро, 37 (2:0). Андре Силва, 61 (2:1). Абраам, 75 (2:2).

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Штенцель, Соса, Каразор (Антон, 73), Кастро (Дидави, 90), Эндо, Мангаля, Климовиц (Калайджич, 85), Гонсалес, Вамангитука (Кулибали, 73).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре (Баркок, 46), Ильзанкер (Соу, 80), Кор, Цубер (Юнес, 46), Камада (Костич, 87), Дост, Андре Силва.

Предупреждения: Абраам, 29. Баркок, 50. Хасебе, 54. Дост, 54. Гонсалес, 77. Кастро, 88.

Судья: Штегеманн.

7 ноября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».