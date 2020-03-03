«Лейпциг» извинился перед японскими болельщиками, которых выгнали со стадиона из-за риска заражения коронавирусом

«Лейпциг» выпустил заявление по поводу скандала с японскими болельщиками.

Во время матча 24-го тура чемпионата Германии против «Байера» (1:1) служба безопасности попросила японских болельщиков покинуть стадион спустя 10 минут после начала игры из-за риска заболевания коронавирусом.

— В соответствии с рекомендациями, служба безопасности должна проверять людей из стран потенциального риска, — говорится в заявлении клуба. — К сожалению, в этом случае из-за большой неопределенности мы допустили ошибку. Мы хотим извиниться и исправить эту ситуацию. Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей.