Левандовски заявил, что без товарищей по команде ему было бы тяжело стать лучшим бомбардиром

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски подвел итоги сезона мюнхенского клуба. Поляк стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезоне 2018/19, а также Кубка Германии.

– Без моих товарищей по команде мне было бы тяжело стать лучшим бомбардиром, – приводит пресс-служба клуба слова Левандовски. – Эта Пушка принадлежит всей команде. Спасибо команде. В итоге сезон получился очень хорошим. Впереди у меня еще много лет до завершения карьеры. Я должен еще немного поработать.

Мюнхенцы в текущем сезоне в 29-й раз стали чемпионами Германии (и седьмой раз подряд) и выиграли Кубок Германии. Таким образом, "Бавария" сделала золотой дубль.

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