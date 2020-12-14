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Левандовски получил приз лучшему игроку года по версии Tuttosport

14 декабря 2020, 23:00
Карл-Хайнц Румменигге и Роберт Левандовски. Фото "Бавария"
Карл-Хайнц Румменигге и Роберт Левандовски. Фото "Бавария"
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Golden Player лучшему игроку года по версии Tuttosport. Награду он получил в рамках церемонии вручения награды Golden Boy Awards.

— Я очень рад, что получил награду Golden Player, — приводит сайт «Баварии» слова Левандовски. — У нас был фантастический год с «Баварией», и эта премия стала наградой за работу.

Левандовски выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Кроме того, гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге был удостоен награды в категории «Лучший европейский менеджер».

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