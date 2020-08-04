Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, почему считает главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа своим любимым специалистом. Левандовски работал под руководством Клоппа в дортмундской «Боруссии».

— Думаю, Клопп — мой любимый тренер, а после него — Гвардьола, — цитирует Goal.com Левандовски. — У Юргена есть две личности. Он — как будто отец, и все это видят, но он в то же время и тренер, менеджер. Он может сказать вам что угодно, и я говорю не только о хорошем, но и о плохом. К тому же, он — отличный мотиватор для футболистов. Он прекрасно чувствует, знает, где тебя можно подтолкнуть вперед еще сильнее, или же где этого не стоит делать. Юрген — великолепный тренер, но он также и великолепный человек.