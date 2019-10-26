Лев не исключил, что исключил Хуммельс вернется в сборную

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал возможное возвращение в национальную команду защитника Матса Хуммельса в связи с травмой игрока «Баварии» Никласа Зюле.

Футболист получил разрыв крестообразной связки левого колена, ему потребуется операция. Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев.

— Вернется ли Хуммельс в сборную? Это не тема для разговора сейчас, — приводит Sky слова Лева. — Я сказал, что рассчитываю на молодых игроков. Один человек не может выбросить все планы в окно просто потому, что другой игрок травмирован.



Тяжело делать какие-либо предположения в футболе. Я без понятия, что нам принесет следующий год, в первую очередь я думаю о командном успехе.

Ранее Лев заявил, что больше не будет вызывать Хуммельса. В число исключенных из бундестим также попали Томас Мюллер? и Джером Боатенг.