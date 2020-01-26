Леон Горецка: «Мой гол в ворота «Шальке» получился особенным»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями после матча с «Шальке» (5:0) в чемпионате Германии. Ему удалось забить в ворота своей бывшей команды.

— Ханси Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно, — цитирует футболиста официальный сайт «Баварии». — На каждый матч он дает нам тактический план, по которому мы работаем. Я считаю, что важно, что заметен прогресс и в каждом матче мы играем все лучше. Мой гол, конечно, получился особенным. Не секрет, что в «Шальке» я провел пять замечательных лет и чувствовал себя там очень комфортно.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков. У лидирующего «Лейпцига» на очко больше.