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Леон Горецка: «Мой гол в ворота «Шальке» получился особенным»

26 января 2020, 06:01
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями после матча с «Шальке» (5:0) в чемпионате Германии. Ему удалось забить в ворота своей бывшей команды.

— Ханси Флик за несколько недель создал климат, в котором каждый чувствует себя комфортно, — цитирует футболиста официальный сайт «Баварии». — На каждый матч он дает нам тактический план, по которому мы работаем. Я считаю, что важно, что заметен прогресс и в каждом матче мы играем все лучше. Мой гол, конечно, получился особенным. Не секрет, что в «Шальке» я провел пять замечательных лет и чувствовал себя там очень комфортно.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, имея в активе 39 очков. У лидирующего «Лейпцига» на очко больше.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2020/01/stimmen-zum-heimspiel-gegen-den-fc-schalke-04

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