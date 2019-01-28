Бывший вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн вошел в тренерский штаб "Аугсбурга", информирует пресс-служба Бундеслиги. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2020 года.

Леманн выступал за "Арсенал" с 2003 по 2008 год, после чего перешел в "Штутгарт", где закончил карьеру игрока летом 2010 года. Также он защищал цвета "Шальке", дортмундской "Боруссии" и "Милана". Он провел 61 матч за сборную Германии. После завершения карьеры Леманн работал в тренерском штабе "канониров".

После 19 туров "Аугсбург" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 15 очков.

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