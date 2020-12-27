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Кристиан Гросс стал главным тренером «Шальке»

27 декабря 2020, 18:10
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Новым главным тренером «Шальке» стал Кристиан Гросс, сообщает официальный сайт клуба.

66-летний швейцарец заменит Хуба Стевенса, который был временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Мануэля Баума.

«Шальке» выдал серию из 29 матчей без побед в бундеслиге. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Гросс ранее работал с «Тоттенхэмом» и «Штутгартом». Также он возглавлял сборные Египта и Саудовской Аравии.

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